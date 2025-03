Donnapop.it - Grande Fratello, ma avete visto cosa ha fatto Shaila contro Stefania Orlando? Un gesto vergognoso

Leggi su Donnapop.it

Alnon ci si contiene più:Gatta haun bruttissimonei confronti di, maè successo?Dopo le recenti polemiche sulle avances dia Lorenzo, consumate davanti a tutti nel loft di Cinecittà, la ballerina è di nuovo protagonista di un’altra scottante polemica. Nelle ultime ore, infatti, ha creato una canzonela sua coinquilina dipingendola come una donna invidiosa che gode delle difficoltà degli altri.La gieffina ha anche sottolineato che – secondo lei –preferisca occuparsi dei problemi degli altri per non pensare ai suoi e – soprattutto – per dimenticare di avere grossi vuoti dentro di sé. Ovviamente i fan della conduttrice, ma anche delin generale, non hanno afgradito questo