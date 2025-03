Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo voleva che Shaila si avvicinasse ad Emanuele per “fare dinamica”: parla l’ex gieffino

Ieri sera, nel corso della trentasettesima puntata delSpolverato ha dovuto affrontare una determinata accusa mossa nei suoi confronti.Il conduttore Alfonso Signorini, prima cheGatta incontrasse sua madre, ha mostrato al pubblico e ai concorrenti un filmato che ha suscitato parecchie perplessità. Nel video, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghettivano di un presunto “piano” architettato daper ottenere maggiore visibilità nel programma.Le due inquiline, infatti, sostenevano che il modello milanese, coinvolgendo Chiara Cainelli in un presunto triangolo amoroso tra lui e l’ormai ex fidanzata, avesse tentato di replicare un vecchio schema. Questo perché lo scorso gennaio, secondo quanto rivelato da Stefania e Mariavittoria, il modello milanese avrebbe chiesto alla ballerina di avvicinarsi aFiori, ex concorrente del