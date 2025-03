Dilei.it - Grande Fratello, Lorenzo a rischio squalifica: lacrime e offese pesanti

Non è stata di certo la puntata delpiù semplice in assoluto perSpolverato. Il giovane si è infatti ritrovato al centro di una polemica che ha visto coinvolti, come accusatori, un po’ tutti.Secondo molti avrebbe sempre finto il proprio interesse per Shaila Gatta, così da restare in casa il più possibile. Missione compiuta, fosse stato questo l’intento, essendo un finalista ormai. Una clip lo ha messo nei guai nel corso della puntata del 6 marzo e la reazione avuta ha scatenato le ire del pubblico. L’addio alla casa volontario o lanon sarebbero da escludere.contro Javier, l’offesaSpolverato non ne sta uscendo al meglio da questo. Per quanto la memoria collettiva in certi casi sia alquanto corta, l’immagine del modello milanese ne sta risultando danneggiata.