Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla trentasettesima puntata

Ma davvero ha un senso prolungare questa lenta agonia fino al 31 marzo quando già sappiamo da almeno 3/4 mesi come andrà a finire questa spumeggiante edizione del? E’ come leggere un giallo conoscendo già il nome dell’assassino, manco il gusto dell’imprevisto c’è rimasto ormai. Non potremmo anticipare lo scontro finale tra Shailenzo e Zelena, in cui i ventordicimila account pro capite che fino a quel momento i fandom avevano usato per supportare questa coerentissima alleanza si rivolteranno magicamente gli uni contro gli altri finché non ne rimarrà (letteralmente) soltanto uno, e porre fine a ‘sto strazio?Cioè, sul serio, ma non abbiamo già visto abbastanza? Ma non siete pure voi stanchi, provati, esausti come delle pile esauste?Roba che persino mamma Luisa, combattiva paladina della resistenza più stoica, palesemente gnafapppiù.