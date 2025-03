Movieplayer.it - Grande Fratello, gli Shailenzo incassano anche le critiche di Emanuele Fiori: "Siete insicuri e infantili"

Leggi su Movieplayer.it

Non era presente in studio ieri sera al, ma"Lele"ha risposto aglivia Instagram, non risparmiando strali. Essendo stato più volte chiamato in causa in questi giorni al, alla fineha deciso di rispondere, via social, a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il modello milanese infatti aveva un piano: convincere la fidanzata a flirtare con Lele, il tutto allo scopo evidente di creare nuove dinamiche. Lele non le manda a dire: "Ne avete materiale su cui riflettere" Lo scambio di battute e opinioni sarebbe stato certamente più gustoso in diretta, ma, come ha spiegato nelle sue stories di Instagram, per impegni lavorativi ierinon sarebbe comunque potuto essere in studio. L'ex .