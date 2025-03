361magazine.com - Grande Fratello, Federico lascia il reality show: la reazione della Casa

Leggi su 361magazine.com

lapiù spiata d’Italia: le reazioni degli inquilini in. Ecco cosa è accaduto, nel corsonuova puntata, il conduttore ha svelato il verdetto definitivo. Tra Chiara, Mariavittoria, Stefania e, a dover abbandonare il gioco è stato lo chef. Le tre gieffine continueranno a viversi a pieno l’avventura che ormai volge sempre di più al termine. Lunedì 31 marzo si terrà la finale dele nella puntata di questa sera, i concorrenti rimasti in gara dovranno compiere una scelta molto difficile. I concorrenti infatti attraverso una nuova catena di salvataggio manderanno in Nomination tutti coloro che non riusciranno a salvarsi ma che invece sarà il terzo finalista di questa edizione.Leggi anche, Alfonso stronca Lorenzo: “Gli hai fatto un danno”Ladei concorrenti in“Grazie a tutti, va benissimo”.