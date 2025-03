Movieplayer.it - Grande Fratello, chi sarà la terza finalista? Federico eliminato: il riassunto del 6 marzo

Leggi su Movieplayer.it

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del. Nuovo attacco per Lorenzo,, ecco tutto quello che è successo il 6. Una puntata deldavvero molto intensa e ricca di colpi di scena quella andata in onda nella serata di giovedì 6su Canale 5. La serata è partita subito col botto, ovvero con uno scontro piuttosto intenso tra il conduttore Alfonso Signorini e Lorenzo, uno degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Ad ogni modo, questo è stato soltanto l'inizio, e non sono di certo mancati i momenti di tensione ma anche tante risate e come sempre attimi di commozione. In studio, come sempre, a far da spalla al conduttore Alfonso Signorini, le opinioniste Beatrice Luzzi e .