Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso D’Apice interviene sui social dopo la lite con Jessica nella puntata di ieri: “Sono molto arrabbiato perché…”

Leggi su Isaechia.it

sera è andata in onda su Canale 5 la trentasettesimadel(QUI il resoconto completo), durante la quale Chiara Cainelli è stata duramente attaccata daMorlacchi, la quale ha definito la ragazza una “profumiera”.Il giudizio della cantante e di altre sue coinquiline ha ferito la Cainelli, la quale sull’orlo delle lacrime ha cercato di difendersi, aiutata dal fidanzato, presente in studio.Quest’ultimo ha preso la parola per difendere Chiara e criticare il comportamento diche ha definito “cattiva” in quanto se la prende così con una ragazza di 25 anni senza pensare che a casa ha una famiglia che la guarda, per poi concludere affermando che di tali comportamenti “ne risponderà davanti a Dio” (QUI la clip completa).: “Risponderai a Dio”.