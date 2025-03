361magazine.com - Grande Fratello, Alfonso D’Apice furioso dopo lo scontro con Jessica

torna sui social per difendere la fidanzata Chiara dalle parole diMorlacchiNel corso della puntata delc’è stato unotraMorlacchi che ha offeso Chiara, fidanzata di, dandole della “profumiera”. Il conduttore ha dato subito la parola ad, ex di Temptation, che l’ha difesa in diretta controche tuttavia lo ha zittito con la sua prontezza.“Non ti saluto nemmenoperché sei stata scostumata nei confronti di Chiara. Non hai pensato che è una ragazza di 25 anni con una famiglia a casa che la guarda. Sei stata veramente cattiva. Pensa se queste parole le avessero dette a te, tu come avresti reagito. Sei una persona molto cattiva. Ne risponderai di fronte a Dio, le ha dettonel corso della diretta.