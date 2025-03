Velvetgossip.it - Grande Fratello 18: il colpo di scena della trentasettesima puntata con l’eliminazione di Federico

Ladel18, andata in onda il 6 marzo 2025, ha regalato emozioni forti e decisioni difficili. Con solo 25 giorni rimanenti alla finale del 31 marzo, il clima all’internocasa è diventato sempre più teso. Alfonso Signorini, alla guidaserata, ha dato il via a una serie di confronti che hanno tenuto i telespettatori incollati allo schermo.L’atmosfera di tensioneLa serata si è aperta con un’anteprima che ha preannunciato il ritorno in studio di Luisa, la madre di Shaila, nota per la sua posizione critica nei confronti di Lorenzo, il compagnofiglia. La tensione tra i concorrenti è palpabile, e Signorini ha subito avviato un collegamento con i ragazzi nella casa, chiudendo il televoto e ponendo l’accento sulle dinamiche che si sono create tra i partecipanti.