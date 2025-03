Quifinanza.it - Governo condannato a risarcire i migranti della Diciotti, Meloni: “Soldi degli italiani onesti”

Ilitaliano è statoeconomicamente inave. Il riferimento è ai fatti del 2018, quando un gruppo dieritrei è stato trattenuto dal 16 al 25 agosto a bordonave. L’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva deciso di bloccare lo sbarco. Il leaderLega venne indagato dai pm di Agrigento per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale, ma nel 2019 il Senato negò l’autorizzazione a procedergli contro.Nel 2025 arriva la decisione: il ricorso deieritrei ha portato la Suprema Corte a condannare il. A quanto ammonta la cifra? Si tratta di un totale di 41 cause, in cui si chiedono danni tra i 42mila e i 71mila euro. La decisione arriva in un clima già teso tra magistratura e, tanto che le prime dichiarazioni dei leadermaggioranza sono state molto polemiche e, in alcune uscite, anche “offensive”.