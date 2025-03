Universalmovies.it - Government Cheese | Il trailer della serie comedy di Apple TV+

TV+ ha diffuso questa mattina ildi, la nuovacon protagonista David Oyelowo.In arrivo sulla piattaforma con i primi 4 episodi a partire dal 16 aprile,è una nuovaprodotta esecutivamente ed interpretata da David Oyelowo composta da 10 episodi con rilascio a cadenza settimanale. Il cast conta anche la presenza di Simone Missick, Jahi Di’Allo Winston e Evan Ellison.Lasi presenta come una commedia surrealista ambientata nella San Fernando Valley del 1969, essa racconta la storia dei Chambers, una famiglia eccentrica che insegue sogni ambiziosi e apparentemente irrealizzabili, splendidamente distaccata dalla realtà del mondo che la circonda. Quando Hampton Chambers (Oyelowo) viene rilasciato dal carcere, la tanto attesa riunione di famiglia non va come aveva previsto.