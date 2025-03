Ilgiorno.it - Gorla Minore, va a fuoco il capannone di un’azienda di materassi: pompieri al lavoro per ore

, 7 marzo 2025 – È durato diverse ore l’intervento dei vigili deldi Varese nella zona industriale diquesto pomeriggio, dov’è andata aun’area estesa di undiche produce. L’allarme è scattato intorno alle 15,30 con una richiesta d’intervento in via Colombo. Sul posto sono arrivate diverse squadre con due mezzi autopompa, un'autobotte, un'autoscala e un furgone adibito al trasporto di bombole d'aria per gli auto respiratori. Questo a causa del forte fumo che si è subito sprigionato al suo interno. Per quanto riguarda le ipotesi sulle cause che possono avere scatenato l’incendio, ancora in serata quando le squadre erano impegnate nelle ultime operazioni di spegnimento, era prematuro farne. Abbastanza chiaro, invece, come le fiamme si siano propagate.