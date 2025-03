Gori | Dazi? È il momento dei negoziati Riarmo europeo efficace se si coordinano gli eserciti nazionali

Leggi su Bergamonews.it

americani, sostegno al settore automotive,e vicinanza all’Ucraina: sono alcuni tra i temi più caldi all’ordine del giorno all’Europarlamento, dove siede anche Giorgio, ex sindaco di Bergamo e oggi punto di riferimento per il nostro territorio e le sue istanze.Con questa puntata pilota inauguriamo un nuovo spazio, che abbiamo chiamato “Bergamo chiama Europa”, un filo diretto con le questioni che vengono dibattute a livello continentale ma che inevitabilmente hanno poi un riflesso concreto e a stretto giro per le nostre attività, produttive e non.In breveUsaPer ora solo annunciati, ma i fatti seguiranno presto le parole:all’ingresso sui prodotti europei, nell’ordine del 25%. Gli Usa sono un mercato importante per l’Italia, il secondo d’esportazione dopo la Germania e quindi è una fonte di preoccupazione.