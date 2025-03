Golf Puerto Rico Open | Manassero sesto dopo il primo giro

Leggi su Sportface.it

Matteoal. Buona giornata di apertura per l’azzurro al Grand ReserveClub (par 72) di Rio Grande. Bogey free in 66 (-6) colpi per il veneto, che ha iniziato nel migliore dei modi il torneo del PGA Tour in corso nei Caraibi. Prima giornata condizionata da forti raffiche di vento e forte pioggia, che hanno costretto l’organizzazione a sospendere il round e a posticiparlo, causa oscurità, con 18 giocatori chiamati ad ultimare il round d’apertura. In vetta c’è lo statunitense Kevin Roy. L’americano, con un 62 (-10), ha fatto registrare il suo punteggio più basso in 96 giri disputati in carriera sul circuito. Lo statunitense Chris Gotterup è 2° con 63 (-9) davanti al connazionale Davis Riley e al danese Rasmus Neergaard-Petersen, entrambi in terza posizione con 64 (-8).