Golf, Kevin Roy al comando del Puerto Rico Open. Matteo Manassero in top ten dopo il primo round

isti del PGA Tour danno il via ad una delle rare settimane in cui il maggior circuito internazionale offre due eventi. A Rio Grande () si gioca il cosiddetto alternate event, ovvero il(montepremi 4 milioni di dollari). L’evento nato nel 2008 concede la possibilità a coloro che non sono riusciti a rientrare tra i protagonisti dell’Arnold Palmer Invitational di non perdere il ritmo gara volando nella splendida cornice dello stato centroamericano.Al termine delguida la classificaRoy. L’americano piazza un superboda -10 (62 colpi) e vanta una lunghezza di margine sul connazionale Chris Gotterup. In terza posizione con lo score di -8 troviamo lo statunitense Davis Riley ed il danese Rasmus Neergaard-Petersen, seguiti ad una lunghezza dall’australiano Karl Vilips.