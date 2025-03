Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa primo mercato extra europeo per l’export italiano. Chi rischia di più con i dazi di Trump: dai vini a farmaceutica, auto e macchinari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quasi 65 miliardi di esportazioni, stando ai dati Istat sul 2024. Gli Usa sono ildi sboccoper le merci italiane. Lo scorso anno si è registrato un calo del 3,7%, ma Roma continua a vantare un surplus – la differenza rispetto alle importazioni – di oltre 38 miliardi. I comparti del made in Italy che vanno forte oltreoceano?industriali (12,8 miliardi),e chimica (10 miliardi), mezzi di trasporto (7,9). Seguiti da alimentari e bevande (7,8 miliardi) e dalla moda (5,5 miliardi tra abbigliamento e accessori). Settori che iin arrivo dal 2 aprile, come confermato dal segretario al commercio Howard Lutnick, potrebbero mettere a dura prova.Per stimare nel dettaglio i potenziali danni è ancora presto, visto che non è ancora sicura l’aliquota che verrà applicata alle merci europee.