Gli uomini di Conceiçao attaccano il Milan l’hanno lasciato solo lui smentisce ma serve a poco

Glidiil), luimaIlè una polveriera. Ogni giorno ne accade una. Ieri glidell’entourage dihanno attaccato il club con accuse circostanziate, il tecnico sarebbe stato. In serata l’allenatore ha smentito ma pochi ci credono, le accuse erano molto circostanziate.Scrive il Corriere della Sera:Mentre negli Stati Uniti iltentava di compattarsi (con l’incontro a New York tra l’ad Giorgio Furlani, il proprietario Gerry Cardinale e molti interlocutori all’interno di Redbird), ao è scoppiato il giallo legato al malumore di Sergio Conceicao. Un j’accuse lungo e articolato diffuso da persone vicine all’allenatore e che lo rappresentano, e ridimensionato dal diretto interessato in tarda serata.