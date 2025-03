Ilnapolista.it - Gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni sullo snowboarder olimpico diventato un boss della droga

Le autorità deglihanno offerto una ricompensa di 10di dollari a chi porti informazioni utili all’arresto dell’ormai mitico Ryan Wedding, noto anche come “El Jefe”, “Giant” e “Public Enemy”: l’excanadeseundi livello internazionale.Wedding è ricercato per il suo ruolo in un’operazione di traffico ditransfrontaliero da miliardi di dollari e per diversi omicidi collegati alla sua rete di spaccio di. L’Fbi ha definito uno dei 10 fuggitivi più ricercati degli. Si nasconde probabilmente in Messico sotto la protezione del cartellodi Sinaloa.“L’aumentoricompensa dovrebbe rendere chiaro: non c’è nessun posto sicuro in cui Wedding possa nascondersi”, ha detto ai giornalisti il ??vice capopolizia di Los Angeles, Alan Hamilton.