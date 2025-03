Bergamonews.it - Gli danno un calmante, va in coma e muore: “L’antidoto subito dopo l’arresto cardiaco”

Leggi su Bergamonews.it

Alzano Lombardo. “Con i parenti di Jason Mensah Brown ho parlato di consecutio temporale, non di consecutio causale”. Ci tiene a sottolineare il concetto la dottoressa Silvia Zambelli, il medico di guardia del reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Treviglio, dove nell’estate 2019 arrivò Jason, 23 anni, ormai in stato didal quale non si è più ripreso.Arrivava dal pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo dove, a causa del suo stato di agitazione, gli avevano somministrato una dose di Midazolam. Un paio di minutil’iniezione, praticata in stato di costrizione, il paziente andò in arresto. Venne rianimato a fatica, ma il suo cervello non aveva ricevuto ossigeno per troppo tempo e non si riprese più. Morì al Policlinico San Marco di Zingonia qualche mese