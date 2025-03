Cultweb.it - Gli amori di Alessandro Manzoni, due donne hanno fatto battere il suo cuore

Leggi su Cultweb.it

è ricordato come l’autore del primo romanzo storico italiano, I Promessi Sposi, e per essere considerato il padre della lingua italiana. Non tutti, però, conoscono le vicende checaratterizzato la sua vita sentimentale. Questa, infatti, è stata segnata da grandi, matrimoni difficili e profonde riflessioni morali., infatti, non è stato soltanto un letterato e un pensatore, ma anche un uomo che ha vissuto intensamente i sentimenti, tra passioni giovanili, lutti dolorosi e un rapporto complesso con la fede.Il suo primo grande sentimento è per la madre, Giulia Beccaria, una figura centrale nella sua formazione emotiva e intellettuale. Figlia dell’illuminista Cesare Beccaria, la sua vita è caratterizzata da un percorso sentimentale complesso. Sposata con Pietro, ha avutoda una relazione extraconiugale con Giovanni Verri o con un altro esponente dell’aristocrazia milanese.