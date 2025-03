Ilfoglio.it - Gli alawiti uccisi in Siria mettono in dubbio la moderazione di Sharaa

Leggi su Ilfoglio.it

Per la prima volta dalla caduta del regime in, gli scontri con i lealisti di Bashar el Assadinla capacità del governo di tenere sotto controllo la zona costiera del paese, qu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti