Thesocialpost.it - Giustizia, il femminicidio punito con l’ergastolo: via libera del governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che introduceper chi commette. Il testo definisce chiaramente il reato: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o odio, per reprimere i suoi diritti, le sue libertà o l’espressione della sua personalità, ècon”. Questa è la decisione firmata Giorgia Meloni, che arriva alla vigilia dell’8 marzo.Leggi anche: Filippo Turetta poco prima del, gli ultimi messaggi a Giulia Cecchettin: “Mi stai uccidendo, è terribile che non mi aiuti a vivere”Pene più severe per i colpevoliIl nuovo ddl prevede anche aumenti di pena in caso di circostanze aggravanti. Chi uccide una donna con premeditazione o con particolare crudeltà rischia una pena non inferiore a 24 anni.