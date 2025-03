Bergamonews.it - Giuseppe Autiero è il nuovo segretario generale della Fistel, il sindacato dell’informazione

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Il CongressoCisl di Bergamo, ilche rappresenta i lavoratori dei settori(carta, stampa, editoria, televisione) dello spettacolo (cinema, audiovisivo, musica, teatro) e delle telecomunicazioni., ha eletto, 48 anni, in Cisl dal 2005 e nella segreteriadal 2015, succede a Luca Legramanti.Cisl si muove in un territorio che mantiene ancora una grossa prevalenza del mondo industriale legato ai settoriCarta eGrafica ma che ha visto negli ultimi 4 anni un sensibile svilupporappresentanza anche in settori che prima erano più marginali come le Tlc (se si esclude naturalmente Tim) o il mondo dello spettacolo.“I mutamenti nei nostri principali settori degli ultimi 4 anni – ha detto– sono stati impressionanti e molto significativi.