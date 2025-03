Ilrestodelcarlino.it - Giuramento all’Accademia di Modena, il messaggio agli allievi: “Minacce anche virtuali, imparerete la resilienza”

, 7 marzo 2025 – “Questa è la vostra giornata. Da oggi cambierà tutto: onore, lealtà e sacrificio sono i valori a cui ‘risponderete’. Per un buon comandante non fa differenza se si va in giro con le proprie gambe o in carrozzina ma se lo si fa a testa alta”. All’ascolto di parole forti ma altrettanto toccanti, pronunciate dal padrino del corso, tenente colonnello Gianfranco Pa, meda d’oro al valor militare, questa mattina, nella storica cornice dell’Accademia Militare gliufficiali del 206mo corso ‘Dignità’ hanno prestato solennedi fedeltà alla Repubblica italiana. Pa, nella batta del pastificio (Mogadiscio, 2 luglio 1993) colpito da tre proiettili, ha perso l’uso delle gambe. Chiarissimo esempio di altruismo, oggi si è rivoltoufficiali sottolineando come ora sarà il loro esempio a fare la differenza.