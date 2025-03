Oasport.it - Giulio Zeppieri battuto da Adam Walton nel primo turno di Indian Wells

Leggi su Oasport.it

Di ritorno in un tabellone Masters 1000 dopo i problemi che lo hanno costretto a saltare l’ultima parte del 2024,esce di scena aldidopo aver superato le qualificazioni. A sconfiggerlo è: l’australiano, numero 96 del mondo, lo supera con un 7-5 6-1 che però non deve scoraggiare il laziale, che ha tutte le carte in regola per potersi riprendere un valido livello di gioco.Nelsetha subito un po’ di problemi al servizio: deve subito salvare due palle break e, nel terzo game, finisce per perdere effettivamente la battuta, salvo poi riprendersi il maltolto nell’immediato e a zero. Passano i minuti e migliora la situazione per l’azzurro, cona sua volta costretto a tenere in mano la situazione visto che è lui, sul 4-3, a dover salvare due palle del 5-3.