Terzotemponapoli.com - Giubilato e D’Avino a Stile TV: ”Il Napoli può farcela, ha una gamba diversa dalle altre”

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto David, ex calciatore “Ail pari con l’Inter lascia la consapevolezza che si può lottare fino alla fine per vincere il campionato. Capisco la scaramanzia, ma ilpuò, è da inizio campionato che ha dimostrato di poter stare in vetta. Certo l’Inter ha una super squadra, al mio amico Inzaghi lo dico sempre: “Mi dispiace che ci sei tu lì, ma vorrei vincesse il” Non vi dico ciò che mi risponde, ma ci credo veramente. L’Inter ha una rosa importantissima, ma ha anche la Champions League.Inzaghi è un ragazzo molto equilibrato, vive di calcio, è innamorato del suo lavoro, ma la sua forza è anche la sua calma, capisce i momenti in cui deve dare qualcosa in più.