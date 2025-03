Lanazione.it - Gispi Tigers, che sfida. C’è la capolista Olbia

Un eventuale successo garantirebbe l’aggancio alla vetta del girone. E su queste basi, non c’è nemmeno bisogno di indicare quella debba essere l’obiettivo dei, nel big match di domani contro l’prima della classe: aggiudicarsi l’intera posta in palio aprirebbe senza dubbio scenari molto interessanti in chiave-promozione. Un incontro che si giocherà domani alle 14,30 a Coiano, valido per la quinta giornata della fase promozione campionato di Serie C di rugby. Ed è in questo momento lo scontro al vertice: gli uomini di Lorenzo Vannini e Luca Nuti occupano la seconda posizione nel girone con 15 punti, mentre i sardi si trovano in prima posizione a quota 20 dopo aver raggranellato quattro vittorie in altrettante uscite. Ottimo anche il ruolino di marcia dei rugbisti pratesi, capaci di vincere per tre volte su quattro e di rialzarsi domenica scorsa espugnando il campo del Tirreno (dopo lo stop rimediato con l’UR Firenze).