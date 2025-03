Sololaroma.it - Giovedì d’Europa: Lazio ok all’ultimo respiro, stecca la Fiorentina

Leggi su Sololaroma.it

Si è concluso il trittico dedicato alle coppe europee, con la serata di oggi che ha visto l’importantissima vittoria della Roma, che grazie al gol di Shomurodovsecondo batte l’Athletic Bilbao. Sempre in Europa League arriva anche la vittoria per l’altra squadra impegnata nella competizione, ovvero la, che sempre sul gong supera il Viktoria Plzen e mette un piede nei quarti di finale. Non sorride invece la Conference League, con lasconfitta dal Panathinaikos e che dovrà di conseguenza ribaltare le sorti della qualificazione al ritorno.Viktoria Plzen-1-2: Isaksen sulla sirenache dunque ipoteca il passaggio del turno soprattutto visto che il match si giocherà allo Stadio Olimpico anche se non bisognerà sottovalutare l’impegno. La sfida d’andata è stata infatti tutt’altro che semplice per la formazione di Marco Baroni, che però nonostante la doppia inferiorità numerica – espulsioni di Rovella e Gigot – nella ripresa ha portato a casa la vittoria.