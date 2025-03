Quotidiano.net - Giovanni Oggioni sceglie il silenzio davanti al gip di Milano

Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere,al gip diMattia Fiorentini,, l'ex dirigente comunale milanese agli arresti domiciliari da due giorni con le accuse di corruzione, depistaggio e falso in uno dei filoni del pacchetto di inchieste del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, coordinate dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici. "Quella sul 'sistema' è una dichiarazione dei pm che, ovviamente, non viene per niente condivisa dalla difesa", ha spiegato l'avvocatoBrambilla Pisoni, legale di. L'ex dirigente, ha proseguito il legale, "non sta bene per niente, è molto depresso, non è nelle migliori condizioni per far fronte a questa situazione". Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si riserva con la difesa di contestare tutte le accuse dopo aver letto gli atti.