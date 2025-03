Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. Accademia domenica allo stadio col Ravenna

Per la seconda volta nella storia,prossima alle 14,30 l’Spal femminile disputerà un incontro ufficialeMazza. Quello in programma contro ilWomen sarà però la prima volta in assoluto nell’impianto di corso Piave per una gara di campionato, perché la scorsa stagione lefurono protagoniste nell’impianto più importante della nostra città per un incontro di Coppa Italia. Quest’anno poi vale davvero la pena seguire le ragazze di Leo Rossi (foto), quarte in classifica in serie C col migliore attacco del torneo. Guardando la classifica, la gara contro il fanalinoWomen dovrebbe risultare abbordabile, ma guai a sottovalutare le romagnole. Questa partita rappresenta anche un’importante opportunità per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, alla quale la Spal si sta avvicinando promuovendo nel miglior modo possibile il calcio femminile e la parità di genere nello sport.