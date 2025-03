Secoloditalia.it - Giovane si tuffa nel Tevere e sparisce: ricerche disperate dei sommozzatori nel fiume

È stata la segnalazione di un passante a far scattare ledi un ragazzo, disperso nela Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Da una ricostruzione della polizia il passante ha riferito di aver visto un ragazzo spogliarsi e buttarsi nelsenza poi risalire dall’acqua. Gli indumenti sono stati acquisiti e consegnati al commissariato Tras.Oreper recuperare ilche si èto nel”Stavamo lavorando all’altezza di ponte Amedeo duca d’Aosta quando abbiamo notato un ragazzo spogliarsi e buttarsi di testa in acqua. Nuotava male, poi un vigile urbano che era lì con noi lo ha chiamato, gli diceva ‘Vieni qui, vieni qui’, ma quello ha continuato a nuotare per raggiungere l’altra sponda e allontanarsi. Ha fatto poche altre bracciate e non si è visto più, è andato giù”’.