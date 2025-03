Cityrumors.it - Giornata Mondiale della disconnessione: un invito a spegnere per ritrovarsi

: uni dispositivi per riscoprire il valore del tempo e del benessere.In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, la, celebrata il 7 marzo, rappresenta un’occasione per riflettere sull’impattoconnessione continua sulle nostre vite. Lainvita le persone a “staccare la spina” per riscoprire il valore del tempo libero e del benessere mentale.Un evento di portata internazionali con scopi di prevenzione Cityrumors.it foto AnsaLa, nota a livello internazionale come Global Day of Unplugging, è un’iniziativa annuale che invita le persone a staccarsi volontariamente dai dispositivi digitali per riscoprire il valore delle interazioni umane e del tempo libero.