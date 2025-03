Bergamonews.it - Giornata mondiale del rene, le iniziative dell’Asst Papa Giovanni

Bergamo. La ASSTXXIII aderisce con tre diversedi screening e di prevenzione alladeldi giovedì 13 marzo, rilanciata in Italia congiuntamente dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla Fondazione Italiana delETS (FIR).Nella Hospital street dell’Ospedale, nei pressi degli ambulatori della Nefrologia (ingresso 47) sarà allestito dalle ore 8 alle 14 uno stand informativo, dove gli specialisti della Nefrologia effettueranno – gratuitamente e senza necessità di prenotare – una visita di screening con esami della pressione arteriosa e delle urine, con l’obiettivo di valutare la presenza di segnali di possibili disfunzioni renali e di far conoscere le principali misure di prevenzione.Circa 240 pazienti in emodialisi o dialisi peritoneale riceveranno dall’Unità di Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive una proposta mirata di profilassi vaccinale, in base alla condizione clinica e allo storico vaccinale di ciascun paziente.