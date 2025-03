Ilgiornaleditalia.it - Giornata internazionale della donna. Proiezione del film “C’è ancora domani” in 8 città della Svizzera

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per l’occasione il Vicepremier Antonio Tajani ha inviato un messaggio ai nostri connazionali In occasione, ieri sera l’Ambasciata d’Italia ha presentato il“C’è” di Paola Cortellesi in contemporanea in 8(Berna,