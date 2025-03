Quotidiano.net - Giornata internazionale della donna, perché si regala la mimosa?

Leggi su Quotidiano.net

Solitamente, lavieneta in occasionecome simbolo di apprezzamento, rispetto e solidarietà nei confronti del genere femminile, ma anche come emblema di forza, femminilità e libertà. Ma forse non tutti sanno che questa delicata acacia, originaria dell’Australia e che ci delizia con la sua fioritura giallo paglierino ogni anno, come tradizionale simbolo dell’8 marzo, è “nata” nel 1946, per idea di tre politiche e organizzatrici dell’Unione Donne Italiane: Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei. Questo fiore fu scelto principalmente per tre motivi: era di stagione, era economico e si poteva trovare facilmente anche nelle campagne, crescendo in modo del tutto spontaneo. Da quel giorno, è divenuto il simbolo di unatra le più sentite, dove il valore del rispetto recita sempre un ruolo fondamentale.