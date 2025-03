Cultweb.it - Giornata Internazionale della Donna: perché si festeggia l’8 marzo? Tutte le tappe di una lunga storia di lotte

Leggi su Cultweb.it

La Festa, o meglio, la, nasce negli Stati Uniti nel 1909 per opera del Partito Socialista d’America, ispirando movimenti simili in altri paesi. In quel momento le donne hanno iniziato a manifestare per rivendicare il proprio diritto al voto. Deve passare un anno, però, prima che la proposta venga raccolta dall’attivista tedesca Clara Zetkin che, durante la Conferenzadelle donne socialiste a Copenaghen, propone l’istituzione di unaper rivendicare i diritti delle donne.Quando inizia la Prima Guerra Mondiale le celebrazioni vengono interrotte. In occasioneSeconda conferenza delle donne comuniste, che si tiene a Mosca nel 1921, viene finalmente proposta e approvata un’unica data per la celebrazione. Si tratta, ovviamente, dell’8