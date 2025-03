Secoloditalia.it - Giornata della donna, Terna conferma il proprio impegno sulle pari opportunità con il “Piano Strategico”

In occasioneinzionale dei diritti, il gestorerete elettrica di trasmissione nazionale,ilsul tema delledefinendo gli obiettivi e le misure organizzative specifiche previste dal “per latà di Genere”.La pianificazione di una politica integrata e sistemica ha permesso al gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia di ottenere, nel 2024, la Certificazione Imq (Istituto italiano del marchio di qualità) sullatà di genere secondo la prassi UNI/PDR 125:2022: un riconoscimento che attesta l’efficacia delle azioni specifiche messe in campo per ridurre le differenze in ambito lavorativo e creare un ambiente più equo e inclusivo, che premi il merito, e dove ogni persona sia ascoltata, rispettata e valorizzata per la propria unicità.