Giornata della Donna gli eventi e le manifestazioni a Roma

Spettacoli, incontri, proiezioni, mostre e visite guidate. Sabato 8 marzo, alcuni luoghicultura in tutta la Capitale, dai musei alle biblioteche ai teatri, ospiteranno un ricco programma di appuntamenti per celebrare lainternazionale, per riflettere sull’importanza delle battaglie per l’emancipazione che hanno visto protagoniste grandi donnestoria e che ancora oggi attraversano il nostro quotidiano.