Giornata della Donna 2025 cosa fare a Napoli | eventi e manifestazioni

In occasioneInternazionaleche si celebra l'8 marzo, sono diverse le iniziative e gliculturali e non solo che coinvolgono le principali città, da Nord a Sud. Tra queste anche. Le donne nei monasteri diLe donne sono al centro delle visite guidate nei monasteri di, protagoniste silenziose ma fondamentalisua storia. Monache, benefattrici, guaritrici, educatrici: ognuna di loro ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale e culturalecittà. Per celebrare le figure femminili e l'anno del Giubileo, è nato il progetto 'Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di', promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune. Otto itinerari ripercorrono la vita di donne che hanno saputo trasformare la loro fede in azione concreta, rivoluzionando la società partenopea con la loro determinazione e il loro spirito d'accoglienza.