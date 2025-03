Unlimitednews.it - Giorgia Santini è il nuovo segretario generale della Federazione Motociclistica Italiana

ROMA (ITALPRESS) –è il. 45 anni, nel 2006 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma Tre, ha concluso con successo il Corso di Alta Formazione in Diritto Sportivo ed il Master Universitario di II Livello in “Diritto ed Economia dello Sport” presso l’Università LUMSA di Roma. Entrata nell’organiconel 2008, nel 2020 ha assunto il ruolo di Coordinatore dell’Area Funzionamento. Nel 2023 le è stato conferito l’incarico di ViceVicario e lo scorso 1° marzo è stata nominatadal Consiglio Federale. E’ il primodonna nella storiae subentra ad Alberto Rinaldelli che ha raggiunto l’età pensionabile dopo aver rappresentato, per oltre 20 anni, un riferimento per la FMI, contribuendo in maniera significativa a farne unamoderna, strutturata e capace di affrontare continue sfide.