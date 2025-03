Giò Marrazzo | Occorre guardare al passato per immaginare il futuro

Leggi su Funweek.it

Lunghi capelli lucidi e corvini, occhi di liquirizia liquidi e pensosi, poi un sorriso che esplode improvviso e la voce, che scivola veloce come i pensieri, come i gesti delle mani e il guizzo nello sguardo. Giòha 30 anni, è talentuosa e incredibilmente bella. Soprattutto, ha una forza di volontà e un’energia contagiose, mentre racconta la sua storia di coraggio e caparbietà per la sua arte dalla secolare tradizione.Chi era Giò da bambina e come si immaginava da adulta? Come nasce la passione per coralli e cammei e come arrivi all’ idea delle tue creazioni?“Vengo da una piccola cittadina vicino Napoli, Torre del Greco tra il Vesuvio e il mare: un luogo pieno di storia e patria del cammeo e del corallo, frutti del mare che hanno dato e danno lavoro ai suoi abitanti da millenni.