Oasport.it - Ginnastica artistica, la Serie A ricomincia da Ancona: si riparte dalla vittoria di Vercelli con Perotti

LaA 2025 ditornerà in scena con la seconda tappa nella giornata di sabato 8 marzo: il PalaPrometeo diospiterà un nuovo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre a un mese esatto di distanzaprova di apertura, sarà il secondo dei tre eventi di regular season, al termine delle quali si definiranno le migliori otto compagini che si contenderanno lo scudetto nella Final Eight in programma a inizio maggio.La prima tappa è stata vintaLibertas, guidata da una fantastica Giulia, alla sua prima uscita da senior, grande promessa per il prossimo movimento tricolore. A Montichiari erano assenti tutti le Fate: Elisa Iorio e Angela Andreoli sono ai box a causa di un infortunio, mentre Alice D’Amato e Giorgia Villa non sono ancora al meglio della condizione fisica, la Brixia Brescia aveva dovuto fare a meno anche di Asia D’Amato e Martina Maggio.