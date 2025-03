Ginnastica artistica Cdm Baku 2025 | terminate le qualifiche nessun italiano al via

Leggi su Sportface.it

Si è aperta la seconda tappa della Coppa del Mondodi, di scena ain Azerbaijan. Data la concomitanza con il fine settimana di Serie A, non ci sono italiani al via in questa quattro giorni di gare. Tra giovedì e venerdì sono andate in scena le eliminatorie, che hanno promosso come di consueto otto atleti per specialità alle finali. Le finali sono in programma l’8 e 9 marzo e saranno trasmette sullla piattaforma SportfaceTv con il commento di Marcello Brancaccio, già telecronista dell’olimpiade di Parigi 2024, e Lara Mori, campionessa italiana e atleta olimpica a Tokyo 2020.I RISULTATI DELL QUALIFICAZIONI-UOMINICORPO LIBERO1 KAZ 629 Karimi Milad 5.7 8.133 0.0 0.000 13.833 Q2 JPN 627 Matsumi Kazuki 4.9 8.600 0.0 0.000 13.500 0.333 Q3 BUL 610 Dimitrov Dimitar 5.