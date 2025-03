Lapresse.it - Giappone, Mattarella a Kyoto visita il tempio buddista Kiyomizudera

Leggi su Lapresse.it

Il presidente della Repubblica Sergiohato il, a, in occasione della seconda tappa della suaufficiale in. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, sabato 8 marzo si recherà a Hiroshima per l’ultima tappa del viaggio istituzionale dove visiterà il Memoriale della Pace e il museo. Incontrerà anche alcuni hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici dell’agosto 1945, ed esponenti dell’Associazione Nihon Hidankyo, Premio Nobel per la Pace 2024.