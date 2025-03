Anteprima24.it - Giannitti a Punto C: “Dopo gli investimenti, l’Avellino è la squadra migliore della categoria”

Tempo di lettura: 2 minuti “I campionato si vincono quando si ha la costanza,purtroppo è partito male nella prima parte di stagione. Ora sono in ripresa, sarà sicuramente un finale di stagione avvincente. Dall’altra parte c’è un Cerignola compatto che sta facendo risultati importanti, mi ha impressionato tanto. “. Parla così Marcoex dirigente, tra le altre di Frosinone e Perugia, intervenuto nel corso dell’ultima puntata diC in onda su Anteprima24.Lo stesso che parla di Sounas e Cancellotti, conosciuti ai tempi del Perugia: “Sounas è certamente un giocatore che rompe gli equilibri – dice– Abbiamo vinto il campionato insieme, apa Perugia, è stato determinante. Tommaso è un buonissimo calciatore anche per la Serie B. Senza dimenticare l’investimento fatto su Lescano da partesocietà che funziona, visto che si è presentato facendo gol importanti, senza rompere gli equilibri in avanti con Patierno.