Gianluca Giorgi e Luigi Peroni: stagione 2025 in GT Cup Europe con Ebimotors

Tornano a difendere i colori dii due gentleman drivers. I due piloti lombardi prenderanno parte all’interadella GT Cupsu Porsche 911 GT3 Cup serie 992. Li vedremo in pista con l’auto numero 54 in classe AM.Entrambi vantano molta esperienza sulle coupè tedesche. Perle ultime stagioni sono state coronate da diverse presenze nella Porsche Carrera Cup Italia.ha partecipato anche all’omonimo campionato svizzero con parecchie soddisfazioni. Per entrambi lasegna un gradito ritorno nella compagine di Enrico Borghi, team al quale i due piloti hanno regalato grosse soddisfazioni.IL CAMPIONATO ED I PUNTI PREVISTIIl campionato GT Cupprevede 6 tappe da due gare cadauna, su notissimi circuitii di Portogallo, Spagna, Belgio, Francia, Germania ed Italia.