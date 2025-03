GF Helena e il suo difficile rapporto con la madre | Lei ha scelto di non starmi più vicino

Leggi su Dailynews24.it

Tra le protagoniste più discusse dell’attuale edizione del GF,Prestes si è fatta notare non solo per i contrasti con alcuni concorrenti, come Shaila Gatta e Jessica Morlacchi, ma anche per le rivelazioni sulla sua vita privata. In particolare, la modella brasiliana ha condiviso dettagli toccanti sulcon la, interrotto bruscamente .L'articolo GF,e il suocon la: “Lei hadi nonpiù