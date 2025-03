Dilei.it - Gestire i rifiuti dalle università: perché un “no” non è la fine del mondo

Ricevere un rifiuto da un’può sembrare un duro colpo, soprattutto se l’ateneo in questione era la tua prima scelta e avevi già immaginato il tuo futuro tra quelle aule e quei corridoi. La delusione è normale, così come la paura di non avere alternative.Ma un “no” non è ladel, né significa che il tuo sogno sia irraggiungibile. Moltissime persone di successo hanno dovuto affrontare ostacoli prima di trovare la loro strada, e anche tu hai infinite possibilità davanti a te.Il rifiuto che fa paura (ma non dovrebbe)Ricevere un rifiuto da un’può sembrare un colpo durissimo, soprattutto se era la tua prima scelta e sognavi quel campus, quei corsi e quell’ambiente da mesi (o addirittura anni). È normale sentirsi deluse, arrabbiate o persino scoraggiate: dopo tutto, l’è una delle prime grandi tappe della vita adulta e sapere di non essere state accettate può far sembrare che tutti i piani siano andati in fumo.