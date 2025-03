Ilrestodelcarlino.it - Gentili tuona: "A Mondolfo strade colabrodo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Lecomunali di, sia quelle di campagna, ma anche quelle a ridosso del centro, sono in condizioni sempre più precarie e sapete la maggioranza cos’ha fatto? Ha azzerato il capitolo di bilancio per la loro manutenzione straordinaria, togliendo tutti i 135mila euro che conteneva e dirottando la somma per ‘sistemare’ la scuola media ‘Faà di Bruno’ a Marotta". E’ il ‘j’accuse’ del consigliere del gruppo di opposizione Marco, che spiega: "Noi non siamo certo contrari a interventi nelle scuole, anche perché la ‘Faà di Bruno’ è veramente disastrata, e siamo stati noi, oltre a tanti genitori, a segnalare le criticità del plesso. Ma perché le risorse, per altro insufficienti, sono state prese da un settore destinato a fronteggiare un’altra emergenza qual è la situazionein cui versano tante vie di comunicazione, dove passano ogni giorno migliaia di cittadini?".